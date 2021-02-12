мРНК-вакцины – стоит ли их опасаться

Пандемия COVID-19, охватившая весь мир, потребовала быстрой разработки вакцин, которые позволили бы остановить распространение вируса, создав коллективный иммунитет, и снизить риск опасных осложнений.

Сегодня уже разработаны и активно используются РНК-вакцины, созданные по сравнительно новым технологиям. Это вызывает много вопросов и опасений. Способ их введения не отличается от способа применения обычных вакцин – в дельтовидную мышцу плеча. Основное отличие состоит в том, что препарат содержит не активный или ослабленный вирус, а его матричную РНК.

Как работает иммунитет

В обычной клетке организма ДНК располагается в ядре, где хранятся все инструкции и информация, необходимые для работы клеток тела. В клетках есть "аппарат-дешифровщик", который считывает ДНК и переводит ее в матричную РНК, а затем она выходит из ядра в цитоплазму, где находятся рибосомы.

Рибосомы, в свою очередь, считывают код РНК и формируют аминокислоты. Они сворачиваются и образуют белки, благодаря которым существует организм. Этот процесс называют трансляцией, и именно он уязвим для внедрения генетической информации вирусов, которые проникают в человеческий организм. Они преподносят собственные инструкции клеточным аппаратам и начинают строить белки, что позволяет им размножаться.

Механизм воздействия вакцины с мРНК

Во время прививки в организм попадает матричная РНК, которая несет в себе чертеж небольшой части вируса, а не всю его генетическую информацию. Шипы на вирусе – белок, который сам по себе безвреден. Именно за него отвечает генетический материал в вакцине.

Матричная РНК должна проникнуть в цитоплазму клеток, где рибосомы считывают код и начинают создавать "шипиковый" белок. Едва образовавшись, молекула направляется к мембране, а клетка тем временем разрушает инородную РНК.

Может ли небольшой фрагмент вируса помочь в защите организма

Использование небольшого фрагмента вируса позволяет иммунной системе познакомиться с новым врагом без риска заболеть. Антитела замечают новый белок и понимают, что его тут быть не должно. Это вызывает иммунный ответ и готовит организм к борьбе с полноценным вирусом еще до первой встречи с ним. Таким образом организм получает преимущество и заранее обзаводится антителами, способными нейтрализовать и уничтожить вирус.

Еще одно преимущество – сохранение памяти о них в B-клетках, поэтому при заражении коронавирусом организм уже будет знать, что делать. Это называется адаптивный иммунный ответ. По сути – вакцины с матричной РНК позволяют защитить организм от новой для него инфекции и избежать риска столкнуться с последствиями заболеваний, которые вызывают вирусы.

Почему вакцины с мРНК не использовались раньше

Мир услышал об РНК-вакцинах сравнительно недавно, хотя исследователи проводят эксперименты в этой области уже десятки лет. Основная проблема – высокая нестабильность: белки организма быстро разрушают чужую РНК, так что вакцину надо надежно упаковать. В современных вакцинах фрагменты мРНК заключены в капсулу из липидных наночастиц, которые их защищают.

Еще одна сложность – хранение. Такие препараты нужно держать в холоде, например, вакцина от Pfizer требует минимум -70° С, в холодильнике она сохраняет свои свойства только 5 дней.

На фоне глобальной пандемии разработка средств с матричной РНК получила значительное финансирование. В отличие от других видов, эти препараты можно разрабатывать из того, что уже есть в лабораториях, поскольку не нужно создавать обезвреженную версию вируса, значит для их создания требуется меньше времени.

Новые вакцины помогают избежать множества проблем, используя возможности нашего организма. К тому же синтезировать в промышленных масштабах молекулы РНК дешевле, чем полноценные белки, что позитивно отражается на стоимости препарата.

Безопасность

При исследовании новых препаратов учитывается не только эффективность, но и безопасность. Наиболее частым побочным эффектом при введении РНК-вакцины является мышечная боль в месте ее введения. Шэйн Кротти, американский вирусолог, изучающий SARS-CoV-2, предлагает проще относиться к этому. Он сравнивает ее с мышечной болью, которая возникает после тренировок в спортзале. Люди готовы терпеть мышечную боль ради красивого тела, поэтому ради иммунитета отказываться от вакцинации из-за непродолжительного болевого синдрома он не советует.