Можно ли здороваться за руки во время пандемии COVID-19 и стоит ли носить маску: Комаровский дал ответы

Известный украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский подтвердил, что использование защитной маски помогает защититься от коронавируса.

Об этом он рассказал на своем блоге на Youtube. По его словам для того, чтобы предотвратить попадание СOVID-19 в организм и нет возможности социально дистанцироваться, то лучшим способом защиты от вируса является маска (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, Комаровский отметил, что здороваться за руку во время пандемии можно только в том случае, если есть возможность сразу же помыть руки.

Комаровский рассказал, можно ли здороваться за руки во время пандемии COVID-19 и стоит ли носить маску

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что самыми эффективными в борьбе с распространением коронавируса являются конусообразные или самодельные многослойные тканевые маски.

Отметим, маску во время распространения коронавируса в мире следует регулярно менять (насколько часто – зависит от её типа). Так, например, одноразовую следует менять 1 раз в час. Маску с бумажным фильтром – 1 раз в 2 часа; с бактерицидным барьером – 1 раз в 3-4 часа. Если маска намокла, необходимо её поменять сразу же. Респираторные маски для врачей и медсестер защищают около 8 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильский медик призвал всех носить медицинские маски и рассказал, почему они являются одним из лучших средств защиты от COVID-19. В его клинике за все время эпидемии ни один медик не заразился инфекцией от пациента – одной из самых важных мер защиты стали именно маски.