Можно ли заразиться коронавирусом при тестировании: в Минздраве дали ответ

Механизм тестирования в Украине исключает вероятность здорового человека заразиться коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, ни медики, ни пациенты с подозрением на заболевание не заражались во время проведения тестирования.

"У нас не существует таких случаев, так как механизм тестирования исключает заражение здорового человека вирусом COVID-19. Это как и сам механизм тестирования, так и люди, которые проводят тестирование, – медработники в средствах индивидуальной защиты по соответствующим алгоритмам. У нас нет таких случаев, так и не существует практически возможности, чтобы такое произошло", – отметил Степанов.

Можно ли заразиться во время теста на коронавирус РБК

Как писал OBOZREVATEL ранее, британские ученые приблизились к созданию уникального теста на иммунитет к коронавирусу.