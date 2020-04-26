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/ Пульмонология

Можно ли заразиться коронавирусом при тестировании: в Минздраве дали ответ

2.3т
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Механизм тестирования в Украине исключает вероятность здорового человека заразиться коронавирусом.

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Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, ни медики, ни пациенты с подозрением на заболевание не заражались во время проведения тестирования.

"У нас не существует таких случаев, так как механизм тестирования исключает заражение здорового человека вирусом COVID-19. Это как и сам механизм тестирования, так и люди, которые проводят тестирование, – медработники в средствах индивидуальной защиты по соответствующим алгоритмам. У нас нет таких случаев, так и не существует практически возможности, чтобы такое произошло", – отметил Степанов.

Можно ли заразиться во время теста на коронавирус

Можно ли заразиться во время теста на коронавирус

РБК

Как писал OBOZREVATEL ранее, британские ученые приблизились к созданию уникального теста на иммунитет к коронавирусу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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