Можно ли заразиться COVID-19 через пищу: в ВОЗ дали ответ

Специалисты Всемирной организации здравоохранения уверяют, что им не известны случаи заражения коронавирусом нового типа через пищу.
В организации напомнили об исследовании ученых из Китая, проверивших людей, которые употребляли продукты со следами COVID-19. Об этом сообщает Medical Xpress.
В частности, коронавирус был найден в партии замороженных куриных крылышек, доставленных из Бразилии в китайский город Шэньчжэнь. Местные власти организовали тестирование контактировавших с упаковкой продуктов жителей и их родных – ни у кого из них инфекцию не нашли.
Коронавируса нельзя заразиться через пищу, – ВОЗ
Поэтому ВОЗ опровергла информацию о высоком риске подхватить COVID-19 через пищу. Также, по словам специалистов, в китайской провинции Аньхой была обнаружена зараженная коронавирусом партия креветок из Эквадора, которые хранили в морозилке ресторана. Однако тесты контактировавших с этими продуктами людей и тех, кто их съел, тоже показали отрицательный результат.
Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан утверждает: каких-либо доказательств о том, что продукты или пищевые цепи задействованы в передаче COVID-19, нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в китайском городе Сиань, провинция Шэньси, коронавирус нашли на упаковках замороженных креветок, которые были завезены из Эквадора. Товар предназначался для продажи на местном оптовом рынке.
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