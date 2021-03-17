Можно ли заболеть после вакцинации от COVID-19: в Минздраве дали объяснение

Вакцина против коронавирусной инфекции сама по себе не может вызвать заболевание им. Однако вероятность подхватить вирус есть и после вакцинации.

Ответы относительно этого и возможных симптомов дали в Министерстве здравоохранения (Минздраве). Пояснение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

По словам специалистов, существует вероятность того, что человек получит первую дозу вакцины уже зараженным, но когда симптомы болезни у него еще не развились. Или же инфицируется и заболеет после проведения прививки.

Вакцина против COVID-19 не может вызвать заболевание – Минздрав

"Организм после прививки нарабатывает иммунитет минимум три недели. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением", – напомнили в Минздраве.

Отмечается, что даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятность того, что человек все равно заболеет. Но в этом случае он, скорее всего, перенесет заболевание легко и без осложнений.

Общая слабость или повышение температуры, объясняют в министерстве, является обычной реакцией на вакцину против COVID-19. Эти симптомы исчезают через несколько дней после иммунизации.

"Если же у вас появились характерные симптомы заболевания COVID-19: высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса – стоит обратиться к врачу", – подчеркнули в Минздраве.

Пояснение. Источник: Telegram-канал Минздрава Украины

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