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/ Общество

Можно ли заболеть на COVID-19 во второй раз: врачи указали на важный нюанс

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Повторное заражение коронавирусом можно объяснить казусом статистики и ошибкой ПЦР-тестирования, которое во многих случаях дает ложный результат.

Об этом OBOZREVATEL сказали два украинских врача, которые 10 месяцев лечат больных от COVID-19. При этом, по их словам, повторные заражения действительно случаются, но ни одна статистика мира не подтверждает их массовости.

"Британцы провели исследование, судя по которому только 4 человека из тысячи заболело во второй раз. Поэтому не можем говорить о массовом инфицирование во второй раз. Болеют те, кто не болел раньше, а якобы повторные случаи – казусы ПЦР-тестирования или же манипуляций самого пациента", – уточнил врач со Львова Тарас Жиравецкий.

О том, что тесты ПЦР-диагностики могут давать ложный результат, сказала киевский семейный врач Наталья и навела два примера со своей лечебной практики.

"Пациентка простыла, через месяц анализ антител к коронавирусу определил очень маленький титр. Через 4 недели опять простуда, ПЦР показывает +, опять легкое течение. У второй пациентки первый раз ПЦР определил наличие вируса, но антител не появилось. Через месяц опять заболела, а антитела появились только через 4 недели после этого", – рассказала врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые легко перенесли коронавирус, рискуют подхватить эту же инфекцию через 3-6 месяцев. К такому выводу пришли специалисты Волынского лабораторного центра, которые сравнили данные о пациентах.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Персона
Тарас Жиравецкий
Место
Украина
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