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/ Пульмонология

Можно ли подхватить COVID-19 в бассейне и на пляже: ученые нашли ответ

4.5т
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Морская вода способна уничтожать вирус COVID-19. Таким же эффектом обладает вода в бассейнах и СПА-салонах, где ее дезинфицируют. Однако в пресной воде коронавирус выживает.

К такому выводу пришли ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании. Исследование показало, что соль в морской воде может разрушать вирус.

Также пагубным для коронавируса является высокая температура воздуха (выше 60 градусов), которая есть в саунах и банях.

Можно ли подхватить COVID-19 в бассейне и на пляже

Можно ли подхватить COVID-19 в бассейне и на пляже

Ученые предостерегли от посещения рек, озер и пресноводных водоемов, где коронавирус может выжить. Они предупредили, что опасность заражения COVID-19 может подстерегать на пляже или берегу водоема.

По мнению исследователей, совокупное воздействие соли морской воды, солнечного ультрафиолетового излучения и нагретого песка, должно деактивировать вирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что COVID-19 можно заразиться в домашних условиях через еду и воду.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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