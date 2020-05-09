Можно ли подхватить COVID-19 в бассейне и на пляже: ученые нашли ответ

Морская вода способна уничтожать вирус COVID-19. Таким же эффектом обладает вода в бассейнах и СПА-салонах, где ее дезинфицируют. Однако в пресной воде коронавирус выживает.

К такому выводу пришли ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании. Исследование показало, что соль в морской воде может разрушать вирус.

Также пагубным для коронавируса является высокая температура воздуха (выше 60 градусов), которая есть в саунах и банях.

Можно ли подхватить COVID-19 в бассейне и на пляже

Ученые предостерегли от посещения рек, озер и пресноводных водоемов, где коронавирус может выжить. Они предупредили, что опасность заражения COVID-19 может подстерегать на пляже или берегу водоема.

По мнению исследователей, совокупное воздействие соли морской воды, солнечного ультрафиолетового излучения и нагретого песка, должно деактивировать вирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что COVID-19 можно заразиться в домашних условиях через еду и воду.

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