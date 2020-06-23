Может ли COVID-19 передаваться с едой: експерт дала объяснение

Марина Лисничук Пульмонология 17:30, 23.06.2020 Обновлено: 17:42, 23.06.2020

Коронавирус нового типа COVID-19 не может передаваться через продукты питания.

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Об этом заявила эксперт государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, заведующая биолаборатории государственного центра оценки рисков пищевой безопасности Ли Фэнцинь. Ее слова цитирует CGTN.

"Во всем мире еще не зарегистрировано случаев инфицирования COVID-19 через пищу. Большой массив данных свидетельствует о том, что пищевые продукты не могут заражаться коронавирусом, но могут быть загрязнены", – сказала специалист.

COVID-19 не может передаваться через продукты

Отметим: опасения о том, что COVID-19 якобы может передаваться через еду, появились после новой вспышки этой инфекции на оптовом рынке "Синьфади" в Пекине.

Фэнцинь пояснила, что пищевые продукты могут загрязниться через упаковочный материал, на которых был вирус, или же из-за зараженного человека, который занимается переработкой продуктов питания. Однако непосредственно через еду, подчеркнула эксперт, коронавирусом заразиться нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики перечислили продукты, которые помогут организму человека поддержать нормальную работу легких, что особенно важно в период пандемии COVID-19.

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