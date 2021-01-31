Молодежь не отстает: кто в Украине чаще заражается COVID-19. Инфографика

Марина Лисничук Пульмонология 14:44, 31.01.2021 Обновлено: 15:35, 31.01.2021

В Украине молодые люди в 20-29-летнем возрасте чаще болеют коронавирусом, чем те, которым за 70. В то же время меньше всего вирус поражает детей до 9 лет.

Об этом свидетельствуют данные официальной статистики. Их OBOZREVATEL предоставили в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Согласно этим данным, чаще всего COVID-19 заражались 50-59-летние украинцы, немного меньше них – граждане в возрасте 40-49 и 30-39 лет.

Молодые украинцы чаще болеют COVID-19, чем старше 70 лет

В частности, возрастное распределение заболевших коронавирусной инфекцией в Украине составляет:

  • 0-9 лет – 1,7%;

  • 10-19 лет – 3,9%;

  • 70+ лет – 9,2%;

  • 20-29 лет – 9,9%;

  • 60-69 лет – 17,5%;

  • 30-39 лет – 17,8%;

  • 40-49 лет – 18,6%;

  • 50-59 лет – 21,4%.

Возрастное распределение украинцев, заболевших COVID-19

Напомним, что за минувшие сутки в Украине почти 2000 больных с COVID-19 попали в больницы, всего было выявлено 3177 новых заражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, главврач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала о том, как коронавирус в Украине поражает молодых людей.

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