Могут ли птицы распространять коронавирус: ученые провели исследование

Неконтролируемое распространение коронавируса COVID-19 может происходить при миграции птиц и зверей.

Как пишут "Известия", к такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) РФ. Они полагают, что властям стоит учитывать эту угрозу и как минимум разработать систему мониторинга такой опасности.

Ученые указали на риск распространения COVID-19 птицами pixabay.com

Учение отмечают, что при сезонной миграции миллиарды птиц перелетают большие расстояния по всему миру, и они являются основным переносчиком паразитов и патогенов, в том числе вируса гриппа, коронавирусов, возбудителей клещевого энцефалита.

При этом специалисты-вирусологи однозначно считают, что заражение человека коронавирусом от перелетных и городских птиц, в том числе голубей, невозможно.

В ВШЭ предлагают разработать международную систему оценки, прогнозирования и мониторинга рисков для здоровья населения государств – членов БРИКС, связанных с неконтролируемым трансграничным переносом опасных инфекций биологическими путями.

Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов заявил, что превентивные меры, особенно с международным взаимодействием, в десятки, а то и в сотни раз менее затратны, нежели рефлексия по поводу уже свершившейся эпидемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты провели эксперимент с животными, в результате которого выяснили, что коронавирус является наиболее опасным для кошек.

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