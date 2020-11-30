Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против тяжелой формы COVID-19

Большинство тех, кто получил препарат, не заболели или избежали риска осложнений

Все тяжелые случаи и одна смерть были зафиксированы только в группе плацебо

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы болезни и вовсе 100%.

Moderna заявила о высокой эффективности своей вакцины против коронавируса

Такие выводы были сделаны по итогам третьей фазы испытаний, сообщили на официальном сайте корпорации. Теперь препарат готовят к регистрации. Отмечается, что в исследовании принимали участие 30 000 человек в США, из которых 196 заболели коронавирусом (30 случаев были тяжелыми).

По словам разработчиков, инфицировались 185 граждан, которые получили плацебо и 11, которым была введена вакцина. Это дало основания полагать, что она эффективна на 94,1%.

Что касается 30 тяжелых случаев, то все они произошли в группе плацебо и ни одного не было зафиксировано в группе вакцинированных (таким образом, ученые пришли к выводу, что вакцинация на 100% защищает людей от тяжелой формы коронавируса). Одна смерть, которая произошла в ходе испытаний, также касается пациента, получившего плацебо.

По информации фармкомпании, эффективность препарата была одинаковой, несмотря на возраст, расу, этническую принадлежность и пол.

"Этот положительный первичный анализ подтверждает способность нашей вакцины предотвращать болезнь COVID-19 с эффективностью 94,1% и, что важно, способность предотвращать тяжелую болезнь COVID-19. Мы уверены, что наша вакцина станет новым мощным инструментом, который может изменить течение этой пандемии и поможет предотвратить тяжелые заболевания, госпитализации и смерть", – сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее стало известно, что вакцину против коронавируса от американской компании Pfizer уже начали распространять в США и европейских странах. Для логистики привлекли авиакомпанию United Airlines.

Именно эту вакцину начнут вводить жителям Великобритании с 7 декабря.

Что касается Украины, то, по словам главы Минздрава Максима Степанова, точные сроки поставки препарата в нашу страну станут известны после 7 декабря. Это будет осуществлено в рамках механизма COVAX.

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