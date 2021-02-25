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/ Пульмонология

Moderna разработала обновленную версию вакцины против COVID-19

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Американская компания Moderna сообщила о разработке обновленной версии своей вакцины против коронавируса, которая может помочь в борьбе с южноафриканским штаммом COVID-19.

Первые дозы такого препарата уже отправлены для клинического исследования в Национальный институт здоровья США. Об этом информирует CNN.

В компании отмечают, что новая вакцина называется mRNA-1273.351. Ее будут исследовать в качестве ревакцинации для людей, которые уже получили прививки, а также как первичную инъекцию для тех, кто еще не болел коронавирусом и не вакцинировался.

Moderna обновила свою вакцину для борьбы с южноафриканским мутантом COVID-19
Moderna обновила свою вакцину для борьбы с южноафриканским мутантом COVID-19

Кроме этого, в Moderna анализируют, может ли третья и одновременно более низкая доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых мутировавших вариантов COVID-19.

Известно, что некоторые участники клинических испытаний препарата уже получают по дополнительной третий его дозе вместо двух.

"Мы быстро продвигаемся к тестированию обновленной вакцины, предназначенной для борьбы с новыми штаммами вируса. Moderna стремится внести столько обновлений в препарат, сколько необходимо, пока пандемия не взята под контроль", – заявил гендиректор компании Стефан Бансель.

Хотя пока там не уточнили, сколько времени понадобится на исследования, и когда обновленная вакцина, если она будет разрешена, станет доступной.

В последнее время в мире проявляют все больше мутировавших штаммов коронавируса. Среди новых – "южноафриканский", "британский" и "бразильский" варианты. О том, справятся ли с ними вакцины против COVID-19, – читайте в материале.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Теги
вакцина Moderna Вакцина от коронавируса
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