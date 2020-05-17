Миру и Украине грозит новая пандемия. Под ударом – более 6 млн человек. Интервью с иммунологом

Исследователи опасаются, что за пандемией коронавируса в мире может начаться вспышка туберкулеза, тогда под ударом болезни окажутся более 6 млн человек.

Известный украинский иммунолог Олег Назар пояснил в интервью OBOZREVATEL, грозит ли новая инфекционная вспышка Украине и как вакцинация от гриппа может уберечь от риска заразиться коронавирусом.

Угрожает ли Украине вероятная вспышка туберкулеза?

– У нас постоянно идет плановая вакцинация БЦЖ, которая остается с человеком всю жизнь. Кроме того, что эта вакцина стимулирует иммунную систему и используется еще как естественный имунностимулятор.

На Западе ее уже давно не проводят. В тех странах, где она все еще идет, большинство сейчас заняты COVID-19, людей от туберкулеза не вакцинируют. Соответственно, растет количество невакцинированных, а значит, и тех, кто потенциально может заболеть туберкулезом.

Однако Украине это грозит меньше. У нас другая проблема – отсутствие реабилитации. Вакцинацию мы еще худо-бедно проводим, а вот лечение в полном объеме не получаем. Раньше были хотя бы туберкулезные диспансеры, а теперь инфицированные люди гуляют по улицам. Прежде всего это социальные элементы, соответственно, лечиться они могут только по принуждению. То есть Украине туберкулез грозит лишь в случае сворачивания оказания помощи туберкулезным больным за счет сокращения диспансеров.

Олег Назар

Вспышки каких инфекций возможны из-за того, что все усилия брошены на борьбу с коронавирусом?

– Все эти инфекции, которые были у нас, никуда не делись. Ежегодно от гриппа умирает 600-700 человек, а от COVID-19 умерло 500. В Украине есть вещи и пострашнее. К гриппу все уже привыкли, он приходит каждый год, поэтому им никто не занимается. Кроме гриппа есть еще ОРВИ, корь и краснуха, от которых тоже есть случаи летальности. COVID-19 перетянул на себя все внимание.

Проводят ли плановые вакцинации?

– Вообще в период эпидемии вакцинацию проводить не нужно. Но если мы не будем этого делать, COVID-19 сдохнет, и выплывут другие проблемы. Поэтому плановые вакцинации, в случае отсутствия противопоказаний, это слабость и температура, проводят.

Стоит ли делать прививку от гриппа на следующий эпидсезон?

– Да. Есть две причины. Геном COVID-19 похож на вирус гриппа и второй момент – любая вакцина является неспецифическим имунностимулятором. Третий момент – любая вирусная инфекция, которая имеет острое или длительное течение, может вызвать осложнения. Человек должен провакцинироваться и антитела, которые он получит, уменьшат активность воспалительного процесса при гриппе.

Кстати, атипичная пневмония, которая описывается при COVID-19, наблюдалась 5 лет назад при тех же самых птичьих и свиных гриппах.

Эпидемия коронавируса продлится еще как минимум год

– Есть так называемый иммунная прослойка. То есть заболеть должно определенное количество людей и тогда будет сформирован коллективный иммунитет. Это можно сделать за счет двух вещей – вакцинации и естественным путем. От COVID-19 вакцины нет и вообще неизвестно, будет ли она. Остается один вариант – люди должны переболеть.

В целом же умирают не от вируса, а умирают от его последствий – атипичная пневмония, нарушение гемостаза, любой длительный воспалительный или массивно-воспалительный процесс вызывает стимуляцию иммунной системы с разрушением собственных клеток. Разрушаются тромбоциты и начинается свертывание крови. Этот процесс описан уже достаточно давно. Такой же ход может дать любая пневмония – стафилококковая или пневмококковая.

То есть проблема не в самом коронавирусе, а в том, что мы должны научиться лечить пневмонию. Не только антибиотиками, а еще наблюдать за определенными показателями и корректировать их в случае изменений. Даже в имеющемся протоколе лечения коронавируса идут препараты, которые блокируют возможные осложнения.

Если у больного молодой возраст, его иммунная система работает правильно, COVID-19 может перенестись в виде обычного ОРВИ. Соответственно сформируется иммунитет.

Могут ли людям, которые переболели коронавирусом, вживлять чипы?

– По сути, это иммунологический паспорт. А что это такое? Человек, который часто болеет, делает иммунограмму раз в 2-3 месяца и эти данные вносятся в соответствующий документ – паспорт. Там есть данные о проблемах его иммунитета, склонность к определенным заболеваниям, прививки. Справка о вакцинации тоже может считаться иммунологическим паспортом. Бумажная она или в форме ІD – неважно. Однако в ближайшие 2-3 месяца это дохлый номер. Почему? Мы должны обследовать людей и выявить у них антитела. Если тест ПЛР дает отрицательный результат, это означает, что человек переболел и имеет определенный иммунитет. С точки зрения теории есть гарантия, что такой человек не заболеет повторно. Но с точки зрения практики этих антител может быть недостаточно для предотвращения повторного заболевания.

Или же может быть справка о том, что коронавирусом переболел, но антител нет. Иммунная система их не производит. Или они есть, но неизвестно, вдруг через месяц они упадут до нуля или их будет недостаточное количество. Я к тому, что ничего этот т.н. ковидный паспорт в итоге не даст. Чипирования не будет.

Может ли коронавирус провоцировать бесплодие?

– То же самое может давать корь и краснуха. Если вирус может поражать клетки, которые производят сперматозоиды, бесплодие возможно. Но мы пока не сталкивались с этим на практике.