Мир установил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за неделю – ВОЗ

Марина Лисничук Пульмонология 11:06, 21.10.2020 Обновлено: 11:16, 21.10.2020

За неделю с 12 по 18 октября коронавирус диагностировали у более чем 2,4 миллионов человек в мире.

С начала пандемии это стало самым высоким показателем за семь дней. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Отмечается, что количество летальных случаев от последствий вируса увеличилось более чем на 36 тысяч. Это примерно соответствует показателям предыдущей недели.

Пандемия коронавируса

Добавим, что предыдущий недельный рекорд заболеваемости COVID-19 в мире ВОЗ фиксировала с 5 по 11 октября, когда вирус обнаружили у более чем 2,2 миллионов человек.

Отметим, что по состоянию на утро 21 октября в мире зафиксировано более 41 миллиона случаев заражения коронавирусом, от последствий болезни умерли больше 1,1 миллиона человек. Ежедневно на планете диагноз COVID-19 ставят свыше 250-300 тысячам пациентов.

Данные ВОЗ по заболеваемости COVID-19 в мире с 12 по 18 октября
ВОЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал единственный препарат против COVID-19, эффективность которого при лечении больных с тяжелой формой доказана.

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