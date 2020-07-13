Число новых случаев заражения коронавирусом в США может вырасти еще больше, если власти и граждане страны не примут необходимые меры, а мир может ждать третья волна COVID-19.

Об этом американский врач Чад Крилич (Dr. Chad Krilich) рассказал в интервью Deutsche Welle. Он указал на рост числа заражений, начавшийся в конце мая, когда в США стали постепенно снимать карантинные ограничения. По мнению Крилича, следует обращать пристальное внимание на такие тенденции, чтобы обеспечить достаточное количество защиты, тестов, лекарств.

Врач также отметил, что, скорее всего, мир ждет третья волна инфекции, которая может начаться на фоне вспышки заболеваемости гриппом.

Мир может накрыть третья волна COVID-19, – американский ученый

"Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Там будет третий акт. Когда мы смотрим, когда придет грипп, мы знаем, что будет третья волна. Очевидно, что на все это будет влиять то, как мы ведем себя социально и будет ли вакцина и тому подобное, – рассказал он.

Вместе с тем он считает, что информация о скором появлении вакцины – это попытка выдать желаемое за действительное.

"Я думаю, что это желаемое за действительное. Есть много людей, которые делают потрясающую работу. Достигнут прогресс, но с точки зрения [конкретной даты] нам нечего предложить, когда это произойдет", – отметил он.

Доктор Чад Крилич является главным врачом в департаменте здравоохранения Сент-Джозефа в округе Сонома, штат Калифорния, где он поддерживает две больницы. Крилич был семейным врачом более 10 лет.

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