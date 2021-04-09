Минздрав разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19

Кабинет министров разрешил использовать технический кислород для поддержки пациентов с COVID-19 при условии соответствия его показателей медицинскому.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что в стране увеличилось количество госпитализаций, поэтому скоро в регионах могут возникнуть проблемы с обеспечением коек кислородом.

"Не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии соответствия его критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что показатели такого кислорода должны иметь соответствующий сертификат (протокол) анализа, выданного аккредитованной лабораторией по контролю качества.

"Закупать и поставлять этот продукт в медучреждения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского", – акцентировал Степанов.

Обеспечивать техническим кислородом лечебно-профилактические заведения будут лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 8 апреля, госпитализировали 4936 человек с диагнозом коронавирус. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц наблюдается в Киеве и области.