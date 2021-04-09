Минздрав разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19

Кабинет министров разрешил использовать технический кислород для поддержки пациентов с COVID-19 при условии соответствия его показателей медицинскому.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что в стране увеличилось количество госпитализаций и скоро в регионах могут возникнуть проблемы с обеспечением коек кислородом.

"Не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии соответствия его критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что показатели технического кислорода должны быть подтверждены соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества.

"Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского", – акцентировал Степанов.

Поставлять технический кислород в лечебно-профилактические заведения будут лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 8 апреля, госпитализировали 4936 человек с диагнозом коронавирус. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц наблюдается в Киеве и области.

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