Минздрав объяснил, как происходит изоляция студента на случай симптомов COVID-19

В случае выявления симптомов коронавирусной инфекции у студента прежде всего следует обратиться к его семейному врачу. Он должен решать, стоит ли отправлять больного на изоляцию.

Алгоритм действий в таком случае напомнил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, сначала у студента на основе имеющихся симптомов и тестирования должны подтвердить диагноз COVID-19. Далее же нужно установить всех, с кем он контактировал, и назначить соответствующее лечение – в медучреждении или на изоляции дома.

Студент из COVID-19, как и все больные, подлежит обязательной изоляции

Министр подчеркнул, что если речь идет об общежитии, то самоизоляции подлежит не только зараженный студент, но и те, кто проживает вместе с ним в одной комнате.

"Но это решение принимает семейный врач после совместного расследования с эпидемиологами и установления всего круга контактных лиц больного", – пояснил глава Минздрава.

Степанов добавил, что чаще самоизоляция происходит непосредственно в общежитии. Если же заражение коронавирусом подтверждено у большого количества студентов, то общежитие переводят на режим обсервации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения Украины раскрыли алгоритм действий на случай выявления симптомов COVID-19 у ребенка в школе.