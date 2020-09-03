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/ Пульмонология

Минздрав объяснил, как происходит изоляция студента на случай симптомов COVID-19

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В случае выявления симптомов коронавирусной инфекции у студента прежде всего следует обратиться к его семейному врачу. Он должен решать, стоит ли отправлять больного на изоляцию.

Алгоритм действий в таком случае напомнил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, сначала у студента на основе имеющихся симптомов и тестирования должны подтвердить диагноз COVID-19. Далее же нужно установить всех, с кем он контактировал, и назначить соответствующее лечение – в медучреждении или на изоляции дома.

Студент из COVID-19, как и все больные, подлежит обязательной изоляции

Студент из COVID-19, как и все больные, подлежит обязательной изоляции

Министр подчеркнул, что если речь идет об общежитии, то самоизоляции подлежит не только зараженный студент, но и те, кто проживает вместе с ним в одной комнате.

"Но это решение принимает семейный врач после совместного расследования с эпидемиологами и установления всего круга контактных лиц больного", – пояснил глава Минздрава.

Степанов добавил, что чаще самоизоляция происходит непосредственно в общежитии. Если же заражение коронавирусом подтверждено у большого количества студентов, то общежитие переводят на режим обсервации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения Украины раскрыли алгоритм действий на случай выявления симптомов COVID-19 у ребенка в школе.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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