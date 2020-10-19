Минздрав напомнил украинцам ключевые симптомы коронавируса

Самоизоляция и обращение к врачу при первых же симптомах коронавирусной болезни помогут украинцам вовремя не только получить необходимую медпомощь, но и уберечь других от возможного заражения.

О признаках инфицирования COVID-19 напомнила во время брифинга 19 октября заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, человеку обязательно необходимо оставаться дома, если он испытывает такие симптомы:

кашель;

насморк;

лихорадка;

тошнота;

головная боль;

слабость;

желудочно-кишечного тракта;

потеря вкуса или обоняния.

Украинцам напомнили симптомы, свидетельствующие о заражении COVID-19

"Если заболели, чувствуете себя хуже, чем обычно – оставайтесь дома. И обязательно позвоните врачу... Просим пациентов понимания в этом смысле: доверяйте врачу! К сожалению, симптоматика заболевания такая, что мы должны организовывать контакт семейного врача и пациента дистанционно. Когда он поймет об ухудшении ситуации, тогда придет и посетит больного", – отметила Микичак.

Заместитель министра подчеркнула, что чем меньше человек будет контактировать с вирусом, тем больше шансов, что эта болезнь будет протекать у него в легкой форме.

Поэтому она призвала украинцев соблюдать элементарные правила личной инфекционной безопасности, а также рекомендации Минздрава, советы ученых и врачей, которые стоят на передовой борьбы с коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что лечение от COVID-19 в Украине полностью финансируется государством. А если в государственной больнице требуют заплатить за это, он посоветовал обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья 16-77.