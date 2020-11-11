С ростом масштабов пандемии о коронавирусе, его диагностике, симптомах и лечении появляется все больше информации. Увы, не вся она правдивая.

Вот несколько мифов про COVID-19, которым точно не стоит верить.

Миф: холодная погода и снег могут убить коронавирус

Нет никаких научных доказательств того, что более холодная погода может убить COVID-19 или другие вирусы. Нормальная температура человеческого тела составляет 36,5-37° C, независимо от температуры окружающей среды или погоды.

Миф: COVID-19 ничем не хуже сезонного гриппа

Во время пандемии вы, возможно, слышали, что COVID-19 похож на грипп. Правда в том, что оба являются заразными респираторными заболеваниями, вызванными вирусами, и у людей с COVID-19 и гриппом могут быть общие симптомы.

Однако после более тщательного сравнения было обнаружено, что вирусы по-разному влияют на организм. Так, симптомы COVID-19 обычно появляются через 2–14 дней после заражения, а симптомы гриппа – через 1-4 дня. При ковиде вы можете потерять вкус или запах.

Коронавирус более заразный и распространяется быстрее, чем грипп. Повреждение легких при COVID-19 возникает чаще, чем при гриппе. Уровень смертности от ковида также выше, чем от гриппа. Этот вирус может вызывать образование тромбов и мультисистемный воспалительный синдром у детей.

Еще одно важное отличие – грипп можно лечить противовирусными препаратами. В настоящее время нет одобренных и доступных противовирусных препаратов для лечения COVID-19. Некоторые лекарства могут помочь снизить тяжесть течения инфекции.

Миф: в настоящее время я принимаю антибиотик, поэтому он может предотвратить или вылечить COVID-19

Антибиотики используют только против бактерий, а не против вирусов. COVID-19 вызывается вирусом. Следовательно, антибиотики нельзя использовать для его профилактики или лечения. Однако некоторые люди, госпитализированные из-за COVID-19, могут получать антибиотики, потому что у них одновременно есть другая бактериальная инфекция.

Миф: тканевые маски не защищают вас или других от COVID-19

Проще говоря, ношение тканевой маски помогает уменьшить распространение вируса. Исследования показывают, что у значительного числа людей с COVID-19 симптомы отсутствуют или они бессимптомно переносят инфекцию. Эти люди могут не знать, что передают вирус другим людям, когда они разговаривают, чихают, кашляют, поют или кричат. Вы должны носить тканевую маску, чтобы снизить вероятность передачи капель (слюны) из дыхательных путей окружающим. Вы должны носить маску, чтобы защитить других, и они должны носить маску, чтобы защитить вас.

Миф: дети, у которых развивается ковид, не болеют тяжело

У большинства детей с коронавирусом симптомы легкие или отсутствуют вообще. Однако некоторые дети серьезно заболевают COVID-19. Им может потребоваться госпитализация, интенсивная терапия или аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать. В редких случаях они могут погибнуть.

Дети, как и взрослые, у которых есть ковид, но нет симптомов, могут передавать вирус другим людям.

Как уменьшить распространение вируса: