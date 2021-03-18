Медики сказали, кто более подвержен риску повторного заражения COVID-19

Люди, переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения как минимум в течение шести месяцев. Однако пожилые старше 65 лет больше склонны к повторному инфицированию.

Как сообщает CNBC, крупномасштабное исследование показателей повторного заражения коронавирусом было проведено в Дании. Его результаты подтвердили, что лишь небольшая часть людей (0,65%) дважды давала положительный результат ПЦР-теста.

Люди в возрасте до 65 лет были больше защищены от повторного заражения (80%). В то же время пациенты старше 65 лет имели меньшую защиту от повторного инфицирования (47%).

"Наше исследование подтверждает то, что, по-видимому, предполагали многие другие: повторное заражение COVID-19 редко встречается у молодых, здоровых людей, но пожилые люди подвергаются большему риску заразиться им снова. Поскольку пожилые люди также чаще испытывают симптомы тяжелых заболеваний и, к сожалению, умирают. Наши результаты ясно показывают, насколько важно проводить политику защиты пожилых людей во время пандемии", – подчеркнул автор исследования доктор Стин Этельберг.

Также медики не обнаружили никаких доказательств того, что защита от повторного заражения снижается в пределах шести месяцев.

"Анализ данных также предполагает, что люди, переболевшие вирусом, все равно должны быть вакцинированы, поскольку нельзя полагаться на естественную защиту, особенно среди пожилых людей", – отметили они.

Добавим – датские ученые отметили, что сроки их исследований не позволили оценить защиту от повторного заражения новыми вариантами вируса, появившимися в конце 2020 года. Например, штамм, обнаруженный в Великобритании, который стал доминирующим в Европе. Медики добавили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить, как защита от повторного заражения может варьироваться в зависимости от разных штаммов вируса.

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