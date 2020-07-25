Медики предупредили об опасности ожирения при COVID-19

Медики предупредили, что ожирение значительно повышает риск госпитализации и смертельного исхода у пациентов с COVID-19.

Согласно данным министерства здравоохранения Великобритании, люди с ожирением в три раза чаще умирают от коронавируса, пишет Daily Mail. На фоне такого открытия премьер-министр страны Борис Джонсон призвал сограждан худеть.

"Сбросить вес – один из способов защититься от угроз COVID-19 да и, вообще-то, в целом улучшить состояние здоровья", – отметил глава правительства.

Джонсон подчеркнул, что на собственном примере ведет здоровый образ жизни. Чиновник старается меньше кушать и занимается физическими нагрузками.

Отмечается, что эксперты государственного агентства Public Health England поясниили, что люди с индексом массы тела (BMI) от 25 до 29,9 (то есть ожирение) с большей вероятностью попадут в больницу. При этом если индекс массы тела – от 30 до 35, COVID-19 угрожает смертью с вероятностью, повышенной на 40%. Если же показатель выше 40, то летальный исход от коронавируса возрастает в два раза.

"Похудение может принести огромную пользу для здоровья, а также может помочь защитить от рисков COVID-19", – добавила главный диетолог Елисон Тедстоун в Public Health England.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые предупредили, что скорость ходьбы и лишний вес способны повысить риск заражения человека коронавирусом и развитие этой болезни в тяжелой форме.