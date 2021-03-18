Медики пояснили, почему новые штаммы коронавируса более заразны

Новые штаммы коронавируса, такие как британский, бразильский и южноафриканский, влияют на его заразность.

Ученые из Бостонской детской больницы (США) изучили структуру белка-шипа при мутации D614G, что переносится тремя видами вируса, передает Medical Xpress.

"Мутация D614G (замена в одной аминокислоте "буквы" в генетическом коде белка-шипа) делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2. В результате более функциональные шипы доступны для связывания с рецепторами ACE2 наших клеток, что делает вирус заразнее", – сообщили исследователи.

Медики в ходе исследования выяснили, что мутация D614G не только стабилизирует белок-шип, но и заставляет его слабее связываться с рецептором АСЕ2. Но такие шипы в новых вариантах коронавируса оказались более живучими, а поэтому штаммы заразнее.

Ученые подчеркнули, что для большей эффективности модернизированные вакцины на основе белка-шипа коронавируса (в частности, препараты Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson) должны включать код его мутантного варианта.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики сказали, кто более подвержен риску повторного заражения COVID-19.

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