Медики назвали причину, которая может в 12 раз повысить риск смерти от COVID-19

Пациенты с коронавирусной инфекцией и сопутствующими хроническими заболеваниями чаще страдают от серьезных осложнений для здоровья, связанных с заражением.

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Кроме этого, такие люди в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, и в 12 раз чаще умирают после COVID-19. Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, передает Daily Mail.

Среди наиболее распространенных болезней медики называют диабет, заболевания легких и сердечно-сосудистые.

Хронические болезни могут повысить риск смерти от COVID-19

Отмечается, что для отчета CDC изучил данные по 1,7 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Примерно у 287 320 пациентов, а это около 22 процентов от общего количества, ранее были обнаружены хронические заболевания.

Так, около 32 процентов пациентов имели сердечно-сосудистые заболевания, 30 процентов болели диабетом и почти каждый пятый имел заболевание легких.

Тогда как среди менее распространенных хронических болезней при коронавирусе медики отметили заболевания печени, иммунодефицитные, а также неврологические нарушения. При этом у мужчин такие проблемы со здоровьем наблюдались чаще, чем у женщин.

По словам исследователей, количество госпитализаций среди таких зараженных COVID-19 было в шесть раз выше: 45,4% были госпитализированы по сравнению с 7,6%, у которых не было заболеваний.

Смертность же превышала в 12 раз: умирало 19,5% зараженных пациентов с хроническими болезнями, и до 1,6% тех, у которых их не было.

Сопутствующие заболевания в 12 раз могут повысить риск смерти пациентов от COVID-19

Исходя из этого, в CDC говорит, что врачи и другие медицинские работники должны уделять пристальное внимание пациентам с сопутствующими заболеваниями, чтобы они не привели к еще большим последствиям для их здоровья.

"Наблюдение на всех уровнях правительства и его постоянная модернизация имеют решающее значение для мониторинга тенденций COVID-19 и выявления групп риска для заражения, а также серьезных последствий от него", – резюмируют авторы исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что коронавирусная инфекция чаще всего попадает в организм через слизистую оболочку носа, а уже потом поражает, в частности, легкие и мозг человека.