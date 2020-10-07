Медики назвали людей, которые могут никогда не заболеть COVID-19

Новое исследование ученых показало, что Т-лимфоциты в организме человека могут помочь в борьбе с коронавирусом (COVID-19), вырабатывая иммунитет к болезни.

Как говорится в материале ВВС-Украина, Т-лимфоциты это иммунные клетки, главная задача которых – выявлять и обезвреживать возбудителей, попавших в клетки или уничтожать сами инфицированные клетки.

Ученые пояснили, что Т-клетки остаются в крови в течение многих лет после перенесенной инфекции. К тому же они помогают созданию "долговременной памяти" иммунной системы и позволяют ей быстрее и эффективнее реагировать, когда она снова сталкивается со старым болезнью.

Исследования показали, что у людей, переболевших COVID-19, остаются Т-клетки, способные распознавать вирус, независимо от того, ощущают они симптомы болезни или нет.

"Впрочем, недавно ученые обнаружили более загадочный нюанс. Выяснилось, что у некоторых людей тест на антитела к COVID-19 может быть отрицательным, а на Т-клетки, способные распознать вирус, – положительным…Однако самой большой загадкой стало то, что ученые обнаружили специфичные к COVID-19 Т-клетки в образцах крови, взятых за годы до начала пандемии", – отмечено в публикацию.

В результате ученые предположили, что некоторые люди уже имели определенную степень иммунитета к коронавирусу, еще до того как им заболел первый пациент. Как выяснилось, на удивление много людей, 40-60% из тех, кто никогда не контактировал с вирусом, имеют такие Т-клетки.

"Это открытие также помогает понять некоторые вещи, которые до сих пор оставались загадкой. Во-первых, стремительный рост риска развития болезней с возрастом, а во-вторых, непонятная ученым способность вируса разрушать селезенку", – пояснили ученые.

Добавим, что профессор иммунологии из Королевского колледжа Лондона и руководитель группы в Институте Фрэнсиса Крика Эдриан Хейди предупредил, что некроз селезенки является признаком заболевания Т-клеток, при котором иммунные клетки атакуют самих себя.

"Такую же картину мы наблюдаем у умерших от СПИДа. Но ВИЧ – это вирус, который непосредственно инфицирует Т-клетки, они являются его главной мишенью. Причин тому может быть много, но единого ответа нет. Получается, что Т-клетки могут быть вашей защитой в течение многих лет. Но когда человек заболевает, они же выбивают у него почву из-под ног", – пояснил Хейди.

Он добавил, что снижение числа Т-клеток с возрастом также объясняет, почему пожилые люди гораздо тяжелее переносят COVID-19.

"После 30 лет тимус, или вилочковая железа, начинает сокращаться, уменьшая производство Т-клеток в организме человека", – подчеркнул иммунолог.

Дальнейшее исследование Т-клеток может помочь в разработке эффективной вакцины и методов лечения болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач объяснила, стоит ли ослаблять иммунитет из-за COVID-19.

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