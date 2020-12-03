Медики назвали дни COVID-19, когда может наступить опасная "вторая волна" болезни

Ведь осложнения могут появиться и после улучшения самочувствия

После первых симптомов коронавируса (COVID-19) состояние инфицированного стабилизируется и иногда несколько улучшается. Но вскоре у человека может наблюдаться повторное ухудшение самочувствия.

Так, опасная "вторая волна" коронавирусной болезни наступает на ее 5 и 10-й дни. Об этом рассказала врач из Канады, доцент кафедры инфекционных болезней в университете Альберты Илан Шварц, пишет The New York Times.

Медик подчеркивает, что таким больным важно следить за ходом заболевания, поскольку это может помочь им и врачам определиться относительно необходимости госпитализации.

Медики говорят, что опасная "вторая волна" коронавируса наступает на 5 и 10-й дни болезни

По словам Шварц, дни болезни с пятого по десятый часто являются наиболее тревожным временем для респираторных осложнений COVID-19. Особенно это касается пациентов пожилого возраста или тех, кто имеет некоторые сопутствующие заболевания – высокое кровяное давление, ожирение, диабет.

Осложнения при заражении коронавирусом развиваются и у молодых людей. Однако у них, поясняет медик, борьба с болезнью может начаться чуть позже – с 10 по 12 день. При этом большинство инфицированных, перенесших две недели болезни почти бессимптомно, чаще всего, оказываются на пути к выздоровлению.

Такого же мнения придерживается и доцент кафедры здравоохранения и медицины в Нью-Йоркском университете Леора Горвиц. Она говорит, что пациенты должны хотя бы в течение недели обращать внимание на то, как они себя чувствуют.

"Не стоит успокаиваться и думать, что все закончилось", – утверждает эксперт.

Врачи призывают больных следить за ходом COVID-19

Медик призывает звонить врачу при одышке или появлении других симптомов, которые беспокоят. Причем независимо от того, в течение какого дня болеет человек.

Издание же подчеркивает, что во время обследования пациентов с пневмонией, к которой привел коронавирус, было обнаружено "помутнение шлифованного стекла" – туманный вид в нижней части обоих легких. Отмечается, что при COVID-19 уровень кислорода может падать настолько медленно, что больной этого даже не замечает. Такое положение врачи называют тихой гипоксией.

Часто больные обращаются за помощью только тогда, когда насыщение кислородом достигает опасно низких уровней и проявляется уже одышкой. Поэтому медики советуют пристально следить за течением болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-педиатр из Харькова Андрей Пеньков назвал самый опасный день во время болезни COVID-19. Тогда возникает цитокиновый шторм, который представляет угрозу жизни пациенту из-за осложнений.

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