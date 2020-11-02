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/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Медики назвали атипичный симптом коронавируса

15.4т
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Индийские врачи зафиксировали случаи, когда у людей с положительным тестом на COVID-19 проявлялись только симптомы со стороны пищеварительной системы, такие как диарея, рвота и боль в животе.

У этих инфицированных не наблюдалось ни лихорадки, ни кашля, ни потери обоняния и вкуса, передает Times of India.

Медики клиники Ruby Hall сообщили о двух случаях нетипичного течения болезни. У 54-летнего мужчины, больного диабетом, несколько дней болел живот, прежде чем у него был обнаружен ковид с помощью ПЦР. При этом повышения температуры и признаков респираторной недостаточности не наблюдалось.

Второй пациент 27 лет обратился с жалобами на сильную боль в животе и рвоту. Поскольку причину таких симптомов установить не удалось, была назначена компьютерная томография, показавшая признаки вирусной пневмонии. ПЦР-тест также подтвердил коронавирусную инфекцию.

По словам врачей, это не единичные случаи, многие люди с положительным результатом на ковид жалуются на симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Неспецифическая симптоматика COVID-19 может негативно отразится на своевременном выявлении ковидных больных.

MedOboz ранее писал, что дерматологические симптомы коронавируса могут наблюдаться даже после выздоровления. У некоторых пациентов поражение кожи на пальцах ног, так называемые "ковидные пальцы" сохраняется более 150 дней.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Индия
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