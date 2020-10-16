Медики исследовали вероятность заразиться коронавирусом в самолете

В среднем лишь 0,003% зараженного воздуха может попасть в зону дыхания человека, даже если все сиденья заняты

Получается всего один положительный случай на каждые 27 млн путешественников

С начала 2020 года были зарегистрированы лишь 44 случая заражения коронавирусом на борту самолета

Риск заразиться коронавируса (COVID-19) в самолете почти отсутствует.

Как пишет Lonely Planet, с начала 2020 года были зарегистрированы лишь 44 случая заражения коронавирусом на борту самолета среди 1,2 миллиарда летающих пассажиров.

"Получается всего один положительный случай на каждые 27 млн путешественников", – рассказал медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей около 290 авиакомпаний по всему миру, Дэвид Пауэлл.

Риск заразиться COVID-19 в самолете почти отсутствует

По его словам, это может быть заниженная оценка, но даже если бы 90% случаев не были зарегистрированы, это был бы один случай на 2,7 миллиона путешественников.

"Мы считаем эти цифры весьма обнадеживающими", – добавил медик.

Еще одно исследование провели в США на самолетах United и выяснили, что когда пассажир сидит на борту в маске – риски заражения COVID-19 минимальны. В среднем лишь 0,003% зараженного воздуха может попасть в зону дыхания человека, даже если все сиденья заняты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Еврокомиссия обнародовала свои рекомендации с правилами авиаперевозок во время пандемии. В них предлагается, чтобы туристы в Европе обязательно придерживались масочного режима и путешествовали без большого багажа.

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