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/ Пульмонология

Медик уточнила вероятность заражения COVID-19 в маске

8.6т
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Если два человека находятся в масках, то вероятность заражения коронавирусом одного от другого очень низкая.

Как сказала в интервью "Апострофу" заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах Наталья Лисневская, еще одно условие – дистанция от 1 до 1,5 метра между людьми.

В таком случае, даже если один из них инфицирован, вероятность того, что инфицируется второй, достигает 3-5%.

Назван процент защиты маски от коронавируса

Назван процент защиты маски от коронавируса. Источник: pixabay.com

pixabay.com

"Если люди будут без маски, то статистика дает от 40 до 60% того, что человек инфицируется, если будет расстояние. Но если они будут рядом, то человек полностью заболеет", – отметила она.

Таким образом, по словам Лисневской, если люди будут носить маски и соблюдать дистанцию, то даже в случае общения с заболевшим человеком, вероятность заболеть очень и очень низкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, маски эффективны всего на 20%, если окружающие их не носят.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Коронавирус
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