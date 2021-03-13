Массовые прививки от полиомиелита в США. 438 автомобилей за три часа

Наталия Гончарук Пульмонология 21:00, 13.03.2021

1962 год. Массовые прививки от полиомиелита в США. 438 автомобилей за три часа.

Напомню, что когда вирусолог Джонас Эдвард Солк разработал вакцину от полиомиелита, он отказался патентовать вакцину, чтобы сделать её доступной абсолютно всем. А если бы запатентовал — стал бы богаче на $ 7 млрд.

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