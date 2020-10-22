Маски могут защитить от коронавируса не более чем на 80% – исследование

Медицинские маски препятствуют распространению коронавируса (COVID-19) не более чем на 80%.

Как сообщает японский телеканал NHK, соответствующий эксперимент был проведен учеными Института медицины при Токийском университете.

Они поместили в изолированном пространстве на расстоянии 50 см головы манекенов с датчиками. Одна из них вдыхала окружающий воздух, а вторая выбрасывала в него вирус вместе со слюной, имитируя покашливание.

Раскрыта истинная эффективность масок pixabay.com

Выяснилось, что поглощение инфекции снижалось при использовании на вдыхающей модели матерчатой маски на 17%, хирургической трехслойной маски – на 47%. При этом респиратор типа N95 сокращал поглощение коронавируса примерно на 79%.

При применении любой из масок на выбрасывающей коронавирус модели его поглощение второй уменьшалось более чем на 70%. Максимальные показатели были получены при использовании хирургических масок на обоих манекенах – 80%.

"Наши опыты показали, что ношение масок в период пандемии очень важно, однако не нужно в них чрезмерно верить", – прокомментировал руководитель группы исследователей профессор Есихиро Каваока.

Как сообщал OBOZREVATEL, самыми эффективными в борьбе с распространением коронавируса являются конусообразные или самодельные многослойные тканевые маски.