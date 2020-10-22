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/ Пульмонология

Маски могут защитить от коронавируса не более чем на 80% – исследование

  • При использовании на вдыхающей модели матерчатой маски поглощение инфекции снижалось на 17%

  • Респиратор типа N95 сокращал поглощение коронавируса примерно на 79%

  • Максимальные показатели были получены при использовании хирургических масок на обоих манекенах – 80%

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Медицинские маски препятствуют распространению коронавируса (COVID-19) не более чем на 80%.

Как сообщает японский телеканал NHK, соответствующий эксперимент был проведен учеными Института медицины при Токийском университете.

Они поместили в изолированном пространстве на расстоянии 50 см головы манекенов с датчиками. Одна из них вдыхала окружающий воздух, а вторая выбрасывала в него вирус вместе со слюной, имитируя покашливание.

Раскрыта истинная эффективность масок

Раскрыта истинная эффективность масок. Источник: pixabay.com

pixabay.com

Выяснилось, что поглощение инфекции снижалось при использовании на вдыхающей модели матерчатой маски на 17%, хирургической трехслойной маски – на 47%. При этом респиратор типа N95 сокращал поглощение коронавируса примерно на 79%.

При применении любой из масок на выбрасывающей коронавирус модели его поглощение второй уменьшалось более чем на 70%. Максимальные показатели были получены при использовании хирургических масок на обоих манекенах – 80%.

"Наши опыты показали, что ношение масок в период пандемии очень важно, однако не нужно в них чрезмерно верить", – прокомментировал руководитель группы исследователей профессор Есихиро Каваока.

Как сообщал OBOZREVATEL, самыми эффективными в борьбе с распространением коронавируса являются конусообразные или самодельные многослойные тканевые маски.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Место
Япония
Теги
исследование Коронавирус
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