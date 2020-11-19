Маски эффективны всего на 20%, если окружающие их не носят – исследование

Эффективность масок в предотвращении заражения COVID-19 составляет 15-20% в том случае, когда окружающие люди их не носят, но соблюдают социальное дистанцирование.

К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета в Дании.

В исследовании DANMASK-19 приняли участие 6000 датчан, которые были разделены на две группы: первая – носила хирургические маски в общественных местах, вторая – не носила. Всем участникам настоятельно рекомендовалось соблюдать другие меры безопасности.

Спустя месяц в группе, участники которой носили маски, коронавирусом заразились 1,8%, а в группе, где не носили маски, – 2,1%.

Полученные результаты помогают понять, насколько маска может защитить своего владельца от заражения вирусом в условиях пренебрежения этим СИЗом, но при выполнении остальных рекомендаций.

MedOboz ранее писал, что регулирующие органы США одобрили использование экспресс-теста на COVID-19 в домашних условиях.