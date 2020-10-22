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/ Пульмонология

Мариупольский врач шокирован ситуацией в больницах города

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Хирург из Мариуполя Михаил Сорокин возмутился отсутствием подготовки к массовому приему больных с COVID-19 в профильных медучреждениях.

Обращение медика к коллегам и жителям города было опубликовано в Facebook.

По словам Сорокина, в городе есть большие проблемы в борьбе с коронавирусом, но они никак не решаются. В больницах дефицит кислородных точек и стационарных коек. Не хватает медперсонала, подготовленного к работе с ковидными больными. Также не было закуплено нужное оборудование для лечения пациентов, хотя, как рассказывает врач, в этом году было потрачены десятки миллионов гривен на благоустройство города: постройку фонтана, бордюр и пирса.

Полный хаос: мариупольский врач шокирован ситуацией в больницах города

Как сообщал MedOboz, ученые нашли способ подавлять чрезмерную воспалительную реакцию организма на коронавирус, которую называют "цитокиновый шторм".

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Мариуполь
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