Мариупольский врач шокирован ситуацией в больницах города

Хирург из Мариуполя Михаил Сорокин возмутился отсутствием подготовки к массовому приему больных с COVID-19 в профильных медучреждениях.

Обращение медика к коллегам и жителям города было опубликовано в Facebook.

По словам Сорокина, в городе есть большие проблемы в борьбе с коронавирусом, но они никак не решаются. В больницах дефицит кислородных точек и стационарных коек. Не хватает медперсонала, подготовленного к работе с ковидными больными. Также не было закуплено нужное оборудование для лечения пациентов, хотя, как рассказывает врач, в этом году было потрачены десятки миллионов гривен на благоустройство города: постройку фонтана, бордюр и пирса.

Как сообщал MedOboz, ученые нашли способ подавлять чрезмерную воспалительную реакцию организма на коронавирус, которую называют "цитокиновый шторм".

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