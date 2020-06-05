Пациенты с коронавирусом, которые также страдают от высокого кровяного давления, в два раза чаще умирают от этой инфекции.

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К такому выводу пришла группа ученых во главе с медиками отделения кардиологии в больнице города Сиан, Китай. По их словам, высокое давление ухудшает риск серьезных симптомов, сообщает CNN.

Отмечается, что в ходе исследования специалисты изучили записи о 2866 пациентах, проходивших лечение в Ухани, где возникла вспышка COVID-19.

Высокое давление повышает риск смерти от COVID-19

Оказалось, что чуть менее 30% из них имели повышенное кровяное давление.

"Вскоре после того, как мы начали лечение пациентов с коронавирусом в начале февраля в Ухане, то заметили, что почти половина с тех, которые умерли, имели высокое кровяное давление, что было намного выше, чем у пациентов с только легкими симптомами COVID-19", – говорится в научной статье.

Ученые также обнаружили, что 4% пациентов с высоким давлением умерли, по сравнению с 1,1% пациентов без него.

После некоторой корректировки различий между больными это привело к удвоенному риску смерти для людей с высоким давлением. Отмечается, что 7,9% пациентов, которые прекратили принимать лекарства от кровяного давления, умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, изменение образа жизни и пищевых привычек, а именно потребление большего количества овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, помогает снизить высокое артериальное давление.

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