Люди с лишним весом сильнее распространяют коронавирус – исследование

Карина Бондаренко Пульмонология 04:20, 17.03.2021

Ученые из Массачусетского технологического университета из Гарварда (США) назвали людей с лишним весом суперраспространителями коронавируса.

В ходе исследования выяснилось, что люди с высоким индексом массы тела и пожилые люди выделяют больше всего респираторных капель, которые содержат частицы COVID-19.

Оказалось, что у различных пациентов количество выдыхаемых аэрозольных частиц может различаться в сотни раз. По данным исследования, всего на 18% людей приходилось 80% выдыхаемого биоаэрозоля, что доказывает феномен суперраспространения.

Эксперты считают, что это связано с повреждением слизистых при коронавирусе, которое наблюдается у пожилых и людей с лишним весом в более сильной форме. Отмечается, что тяжесть течения болезни также влияет на скорость распространения. При серьезном поражении легких человек может стать суперраспространителем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине обнаружили неизвестный миру агрессивный штамм СOVID-19. Вариант, обнаруженный на западе страны, имеет признаки, которые еще не фиксировала ВОЗ.

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