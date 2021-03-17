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/ Пульмонология

Люди с лишним весом сильнее распространяют коронавирус – исследование

1.6т
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Ученые из Массачусетского технологического университета из Гарварда (США) назвали людей с лишним весом суперраспространителями коронавируса.

В ходе исследования выяснилось, что люди с высоким индексом массы тела и пожилые люди выделяют больше всего респираторных капель, которые содержат частицы COVID-19.

Оказалось, что у различных пациентов количество выдыхаемых аэрозольных частиц может различаться в сотни раз. По данным исследования, всего на 18% людей приходилось 80% выдыхаемого биоаэрозоля, что доказывает феномен суперраспространения.

Эксперты считают, что это связано с повреждением слизистых при коронавирусе, которое наблюдается у пожилых и людей с лишним весом в более сильной форме. Отмечается, что тяжесть течения болезни также влияет на скорость распространения. При серьезном поражении легких человек может стать суперраспространителем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине обнаружили неизвестный миру агрессивный штамм СOVID-19. Вариант, обнаруженный на западе страны, имеет признаки, которые еще не фиксировала ВОЗ.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
США
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