Люди, инфицированные коронавирусом (COVID-19), наиболее заразны в первые дни заболевания, в тот момент, когда они начинают плохо себя чувствовать.

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Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters. По их словам, это обстоятельство объясняет то, почему так трудно контролировать распространение вируса. В организации также порекомендовали властям стран усилить меры тестирования и социального дистанцирования.

Исследования, проведенные специалистами в Германии и Соединенных Штатах, показали, что люди с легкими симптомами могут быть заразными до 8-9 дней.

По словам эпидемиолога ВОЗ и технического руководителя по борьбе с пандемией Марии ван Керхове, именно в этот период в организме человека наблюдается наибольшая концентрация вируса. Она пояснила, что до 40% передачи коронавируса могут быть связаны с бессимптомными случаями заболевания.

Как уточнил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан, COVID-19 оседает в верхних дыхательных путях, что усиливает его передачу через капли. Поэтому у данного инфекционного патогена, вирусные нагрузки достигают своего пика в тот момент, когда человек только начинает болеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.