Люди могут распространять COVID-19 даже после выздоровления – исследование

Люди, у которых уже выработались антитела к коронавирусу (COVID-19), все еще могут распространять вирус.

Как сообщает Reuters, исследование провели ученые из Общественного здравоохранения Англии (Public Health England). При этом случаи инфицирования от таких людей весьма редки.

"Люди с так называемым естественным иммунитетом, приобретенным в результате заражения, все еще могут переносить коронавирус в носу и горле и невольно передать его", – говорится в сообщении.

Коронавирус может оставаться в носу и горле

Так, в исследовании приняли участие 6614 пациентов с антителами, среди которых 44 человека заразились повторно.

Результаты означают, что люди, которые переболели в первой волне пандемии в начале 2020 года, теперь могут быть снова уязвимы к вирусу.

Как писал OBOZREVATEL, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, после вакцинации иммунитет к COVID-19 может сохраняться 6-9 месяцев.

В ВОЗ заявили, что вакцинация от коронавируса, которая началась во многих странах, не обеспечит иммунитет у человечества в 2021 году.