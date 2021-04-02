Люди до 60 лет не должны делать вторую прививку AstraZeneca – немецкие эксперты

Комиссия по вакцинам Германии STIKO рекомендовала, чтобы люди в возрасте до 60 лет, получившие первую прививку от COVID-19 AstraZeneca, вакцинировались во второй раз другим препаратом.

В обновленных рекомендациях на своем веб-сайте STIKO сообщила, что научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин нет, передает Reuters.

"До тех пор, пока не будут получены соответствующие данные, STIKO рекомендует людям в возрасте до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки", – сказали в STIKO.

Отмечается, что к вакцинам РНК (мРНК) относятся те, что произведены компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фармацевтическая англо-шведская компания AstraZeneca переименовала вакцину от коронавируса. С 25 марта она называется Vaxzevria.