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/ Пульмонология

Люди до 60 лет не должны делать вторую прививку AstraZeneca – немецкие эксперты

2.6т
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Комиссия по вакцинам Германии STIKO рекомендовала, чтобы люди в возрасте до 60 лет, получившие первую прививку вакцины от COVID-19 AstraZeneca, получали другой препарат, как вторую дозу.

В обновленных рекомендациях на своем веб-сайте STIKO сообщила, что научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин нет, передает Reuters.

"До тех пор, пока не будут получены соответствующие данные, STIKO рекомендует людям в возрасте до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки", – сказали в STIKO.

Отмечается, что вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фармацевтическая англо-шведская компания AstraZeneca переименовала вакцину от коронавируса. С 25 марта она называется Vaxzevria.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Темы
Вакцинация в Украине и мире Коронавирус
Место
Германия
Теги
Вакцина от коронавируса вакцина AstraZeneca вакцина Vaxzevria
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