Лысые мужчины имеют больший риск умереть от коронавируса: ученые нашли причину

Лысые мужчины более подвержены риску смерти от коронавируса, потому что мужские гормоны помогают вирусам атаковать клетки.

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Как пишет Daily Mail, это открытие называют "знак Габрина" из-за того, что первый американский врач, умерший от этой болезни в США, доктор Фрэнк Габрин был лысым.

Мужские гормоны помогают вирусам атаковать клетки

Гормон андроген, который вызывает выпадение волос у мужчин, был связан с некоторыми из худших случаев COVID-19 в испанских больницах.

"Мы действительно считаем, что облысение является идеальным предиктором тяжести", – заявил ведущий автор исследования в Университете Брауна профессор Карлос Вамбье.

Он провел два исследования в Испании, и оба обнаружили несоразмерное количество мужчин с облысением, поступивших в больницу с коронавирусом.

Согласно исследованию 122 пациентов, 79% мужчин с положительным результатом на COVID-19 в трех мадридских больницах были лысыми. Более раннее исследование 41 пациента в Испании показало, что 71% были лысыми.

"Мы считаем, что андрогены или мужские гормоны определенно являются воротами для проникновения вируса в наши клетки", – добавил профессор.

Как писал OBOZREVATEL, коронавирус может дольше оставаться в теле мужчины, поскольку способен проникать в яички.

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