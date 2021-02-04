Ляшко заявил о 2% смертей от COVID-19 на фоне 80% выздоровевших в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что в Украине количество людей, переболевших коронавирусом, составляет 80,3% от всех подтвержденных заражений. При этом летальность достигает почти 2%.

Об этом он заявил в ходе международной онлайн-конференции 4 февраля, организованной посольством Суверенного Мальтийского Ордена. Его цитирует "Интерфакс-Украина".

"За период пандемии лабораторно подтвержден 1 млн 221 тыс. случаев коронавируса. К настоящему времени имеем выздоровевших 1 млн 23 тыс. (это данные на 1 февраля. К 4-му они увеличились на 10 761 новое заражение и 31 491 выздоровление. – Ред.) то есть 80,3% от всех выявленных случаев. Но есть и негативная печальная тенденция: это 22 760 (на 4.02 – 23 229. – Ред.) летальных случаев в результате COVID-19", – сообщил замминистра здравоохранения.

Ляшко заявил о 2% смертей от COVID-19

По его словам, в Украине летальность от корнавирусной болезни составляет менее 2%. Например, наивысшая смертность регистрируется в Кировоградской области – 3,3%. Хотя одновременно в этом регионе наименьшее количество заболевших, поэтому и "концентрация летальности здесь наибольшая". Самая низкая смертность, добавил главный санврач, фиксируется в Ривненской и Черкасской областях.

Ежедневный прирост смертей от коронавируса в Украине СНБО

Также он отметил, что больше всего от коронавируса умирали лица старше 60 лет – 84%.

"Потому и кампания иммунопрофилактики, которая у нас должна начаться в феврале, направлена в первую очередь на медицинских работников и после этого переходит на людей старше 60-ти", – пояснил Ляшко.

Ежедневный прирост выздоровлений от коронавируса в Украине СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что по уровню смертности от коронавируса Украина занимает 34-е место среди европейских стран.