Ляшко рассказал, при каких условиях можно отдать дозу вакцины против COVID-19

В Украине во время вакцинации против коронавируса лиц из групп риска образуются дозы-остатки вакцины индийского производства CoviShield от AstraZeneca, которые решили отдавать другим желающим сделать прививку.

О том, при каких условиях это возможно, рассказал на брифинге 5 марта заместитель главы Министерства здравоохранения (Минздрава), главный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использованы в течение 6 часов. Повторное охлаждение или перевозка этих доз строго запрещена. И если вакцина не будут использована, она подлежит утилизации", – пояснил он.

По его словам, именно для того, чтобы препарат не пропал напрасно, Минздрав по приказу министра здравоохранения от 1 марта внес изменения в Дорожную карту вакцинации. Согласно им, в Украине позволили популяризировать прививки против коронавируса, благодаря вакцинации публичных и известных людей дозами-остатками имеющихся препаратов, образующихся во время выездных мобильных сессий.

Так, с целью недопущения нерационального использования доз, разрешается вакцинировать известных публичных лиц в случае, если:

был зафиксирован отказ от вакцинации людей по плану, и ради которых был открыт 10-дозного флакон;

количество людей, которые вакцинируются в день работы мобильной бригады, была не кратна 10-ти , и остались несколько доз;

если человек пришел на вакцинацию, но у него были обнаружены противопоказания к этому.

"При таких условиях разрешается приглашать к вакцинации людей, прививка для которых не была предусмотрена на первом этапе", – подчеркнул Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским врачам, спортсменам, телеведущим и эстрадным артистам сделали прививки против коронавируса в эфире. Среди них Александр Педан, Руслана Лыжичко и двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок и другие.