Ляшко прояснил ситуацию с "британским" мутантом COVID-19 в Украине

В Украине не выявлено циркуляции штаммов коронавируса (COVID-19), которые распространяются из Британии, Южной Африки или Бразилии.

Об этом в ответ на вопрос журналиста OBOZREVATEL сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Секвенирование генома вируса, циркулирующего на территории нашей страны сегодня, не подтвердило наличие мутаций "британского", "южноафриканского" или "бразильского" происхождения", – заявил он.

В Украине не обнаружено мутировавших штаммов COVID-19 с Британии, ЮАР и Бразилии – Ляшко

Заместитель министра здравоохранения подчеркнул, что такие результаты поступили из немецкой клиники "Шарите", куда ранее специалисты отправляли на исследование биоматериал, отобранный от больных в Украине.

На следующей неделе, добавил он, в Минздраве ожидают результатов секвенирования, проведенного внутри страны. Во время него будут исследованы образцы от тяжелобольных пациентов в Ивано-Франковской области.

"Так будем знать: циркулируют у нас прошлые штаммы или есть уже новые, которые приводят к значительному росту количества случаев коронавирусной болезни", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области медики заявили об изменении течения коронавирусной инфекции и назвали новые ее симптомы, которые ранее не наблюдались у пациентов с COVID-19. По словам специалистов, речь идет именно о мутации коронавируса.

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