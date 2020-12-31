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/ Пульмонология

Ляшко посоветовал, как восстановиться после COVID-19

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Специалисты Министерства здравоохранения (Минздрава) разрабатывают отдельное направление в протоколе лечения больных коронавирусом – реабилитацию людей после перенесенной инфекции.

Об этом в интервью "Фактам" сказал главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. Он отметил, что у зараженных COVID-19 эта болезнь протекает по-разному, иногда длится дольше обычного, следовательно, и реабилитация после нее у каждого пациента индивидуальна.

"Если на компьютерной томографии выявляют 70-80 процентов поражения легких, в дальнейшем может сформироваться фиброз, приводящий к снижению эффективности дыхательной системы, то есть снижению насыщения крови кислородом. Поэтому после завершения лечения нужна кислородная терапия", – пояснил врач.

Реабилитация после COVID-19 у каждого индивидуальна, – Ляшко

Реабилитация после COVID-19 у каждого индивидуальна, – Ляшко

Он уточнил, что в таком случае человек избавился от инфекционного заболевания, но оно дает осложнения, которые требуют реабилитации.

Ляшко напомнил, что коронавирусная инфекция поражает разные системы человеческого организма, поэтому универсального совета о реабилитации после нее быть не может. Однако назвал несколько таких:

  • сбалансированное рациональное питание, нужны витамины и микроэлементы;

  • воздержаться на протяжении месяца-двух от значительных физических нагрузок, потому что это иногда может привести к осложнениям;

  • постоянно консультироваться с врачами и соблюдать их рекомендации.

"Не нужно искать и принимать никакие волшебные таблетки, о которых пишут в СМИ и в социальных сетях. Их просто нет, никто еще не придумал", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, академик НАН Сергей Комиссаренко рассказал о тяжелых последствиях у переболевших коронавирусом.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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