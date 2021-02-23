Ляшко ответил, почему вакцину AstraZeneca зарегистрировали после вылета в Украину

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения выполнило весь порядок регистрации вакцины против коронавируса от AstraZeneca (CoviShield) для экстренного применения в Украине.

Об этом он сказал во время брифинга Минздрава относительно старта вакцинации в стране, который транслировался онлайн на You-Tube канале "Украинформа". В частности, отвечая на вопрос, почему препарат был зарегистрирован фактически накануне даты доставки в "Борисполь".

"Упрощенная процедура регистрации иммунобиологических препаратов против COVID-19 предусмотрена законом Украины и постановлением Кабмина. Все порядки соблюдены: документы были поданы в государственный экспертный центр, а затем на рабочую группу Минздрава, и заместителем министра здравоохранения вчера подписано", – отметил Ляшко.

Как известно, вакцину Oxford/AstraZeneca (CoviShield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин против COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней. Регистрация состоялась 22 февраля, в тот же вечер самолет с первой партией CoviShield вылетел из Мумбая и, с остановкой в Стамбуле, добрался до Киева утром 23 февраля.

Со своей стороны председатель Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко добавила, что цена, которую страна потратила на эту вакцину, задекларирована производителем и разработчиком.

Ляшко отметил, что сейчас в государственном бюджете предусмотрено 3,9 млрд гривен на закупку вакцин, для того чтобы бесплатно сделать людям прививки против коронавирусной болезни.

Также он заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине начнется в среду, 24 февраля. Первыми прививки получат медработники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля в Украине из Индии доставили партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Полмиллиона доз препарата с локальной названием CoviShield станут первым шагом для старта вакцинации украинцев.