Ляшко объяснил возможные последствия от коронавируса у норок

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вероятность антигенной мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, однако такая мутация коронавируса может привести к очень негативным последствиям.

Так главный государственный санитарный врач прокомментировал информацию об обнаружении в шести странах фактов инфицирования новым вирусом норок. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на сегодня о случаях SARS-CoV-2 среди норок сообщили в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. По этому поводу Ляшко разговаривал с датским послом в Украине Олегом Эгбергом Миккельсеном.

Ляшко прокомментировал данные о коронавирусе у норок

"Господин посол поделился опытом Дании по этому вопросу и заверил, что их правительство уже принимает меры по ограничению дальнейшего распространения этого варианта вируса среди популяций норок и людей, в частности. Речь идет о забивании норок на всех норковых фермах по всей территории Дании и новых ограничениях для 280 000 человек, проживающих в муниципалитетах, где расположены норковые фермы", – сказал он.

Ляшко обсудил вопросы обнаружения коронавируса у норок с послом Дании в Украине

Главный санврач отметил: имеющиеся данные свидетельствуют о том, что клиническая картина, степень тяжести и передача инфекции среди зараженных вирусом SARS-CoV-2, который связан с норками, аналогичны циркулирующему в мире коронавирусу SARS-CoV-2.

"Однако вариант, связанный с норками, – еще известный как "вариант кластера 5" – имеет сочетание мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались. Вероятность антигенной мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но в худшем случае она может иметь последствия для иммунитета, реинфекций и эффективности вакцин от COVID-19. Относительно вакцин – много из кандидатов в вакцины от COVID-19 используют спайк-белок коронавируса в качестве цели", – пояснил Ляшко.

Он добавил, что уже проинформировал Госпродпотребслужбу, Минэкономразвития, Национальную академию наук, Национальную академию медицинских наук Украины о проведении оценки рисков, связанных с распространением SARS-CoV-2 у популяции норок, влиянием на мероприятия, которые сейчас внедряются для сдерживания распространения коронавирусной болезни .

Как сообщал OBOZREVATEL:

у норок в Дании обнаружен мутировавший коронавирус, из-за чего правительство приняло решение уничтожить 15-17 миллионов животных. Об этом заявила премьер-министер Метте Фредериксен.

Есть предположение, якобы мутации COVID-19 у норок могут привести к новой пандемии и сделать неэффективными уже разработанные вакцины от коронавируса.

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